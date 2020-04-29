Глава МВД Сербии разоблачил лидера оппозиции

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович категорически опроверг заявление лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драгана Джиласа о том, что власти якобы специально устраивают скопления граждан во время комендантского часа.

«Эта информация не соответствует действительности в отличие от того факта, что это как раз Джилас через своих подручных Марко Бастача (главу столичного округа Стари Град – прим. ред.) и Бранко Милиюша каждый день собирает толпу на улице Жоржа Клемансо, рассчитывая, видимо, на столкновения граждан с полицией», – цитирует министра «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

По мнению Стефановича, действия оппозиционеров явно говорит, что им нет дела до тех, чьим здоровьем они рискуют. «Драган Джилас не пощадит ни одного сербского гражданина, преследуя свои политические и финансовые интересы», – подчеркнул глава МВД.

Министр также добавил, что оппозиционер Джилас дискредитирует все МВД, распуская слух, что в ведомстве якобы шантажируют полицейских, что они не получат сотню евро, которая им гарантирована государством. «Это наглая ложь. И ко всему прочему Джилас, видимо, не в курсе, сколько средств государство и президент Вучич выделяют на поддержку правоохранителей. Новые униформы, современный автопарк, строительство жилья, прибавки к зарплате – все это стало нормой, когда управлять государством стали ответственные (в отличие от Джиласа) лица», – подчеркнул Стефанович.

По его словам, согласно новому договору, подписанному между МВД и профсоюзом полицейских, всем заразившимся коронавирусом стражам порядка гарантирована зарплата в полном объеме, а также соответствующие выплаты.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 29.04.20

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