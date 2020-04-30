Парламентские выборы в Сербии пройдут без массовых уличных митингов

Парламентские выборы в Сербии пройдут после отмены режима чрезвычайного положения, которое было введено в связи с угрозой распространения коронавируса. Как заявил президент страны Александр Вучич, избирательная кампания пройдет без массовых публичных акций, но участникам выборов будет предоставлена возможность выступлений на телевидении.

Глава государства сообщил, что в понедельник обсудит все вопросы на встрече с представителями партий, которые собираются участвовать в выборах. «Мы можем договориться оставить еще три или четыре дня для всех, чтобы подготовиться к продолжению избирательной кампании, а затем поручить Республиканской избирательной комиссии провести заседание, и с того момента, как оно состоится, останется 38 дней, много времени для проведения кампании», – сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что вопрос о том, как и когда проводить выборы в Сербии, будет решаться не «кем-то на стороне», а согласно действующим законам. «Кампания будет технически сложной, но с большим количеством телевизионных шоу. Совершенно очевидно, что до 15 июня никто не решится играть с огнем, организовывая массовые митинги, и никто не будет настолько легкомысленным, чтобы сказать людям: «Нам нет дела до вашего здоровья», – отметил Вучич.

Президент Сербии также отметил, что количество людей на митингах в общественных местах будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и возглавляемая им партия не будет «заполнять арену и собирать 100 000 сторонников». «Именно в этом наша партия является наиболее ущемленной, как самая большая – и как та, которая могла бы реально собрать народ, но не сможет это показать, но, с другой стороны, это справедливо. Справедливо, потому что граждане будут выбирать идеи, программы и планы, несмотря на то, кто больше и сильнее, и кто может сделать лучшую картинку», – сказал Вучич.

По его словам, уже на следующей неделе возможна отмена чрезвычайного положения, введенного в Сербии 15 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Белград, Катарина Лане

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