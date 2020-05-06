В Сербии оппозиционное движение отказалось от бойкота выборов

В Сербии Движение свободных граждан, которое возглавляет скандально известный актер Сергей Трифунович, будет участвовать в парламентских выборах, несмотря на призывы лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драгана Джиласа бойкотировать избирательную кампанию.

Накануне на встрече Трифуновича с представителями региональных отделений Движения идею бойкота выборов никто не поддержал. Участники конференции единогласно проголосовали за участие в выборах, передает информагентство Srbija Danas.

Лидер Движения заявил, что решение должно быть подтверждено в четверг на заседании Президиума организации. «Мы примем решение в четверг и объявим об этом на пресс-конференции», – сказал Трифунович.

Напомним, в январе лидер Движения свободных граждан на употреблении наркотиков – в его крови был обнаружен кокаин. Исследование было проведено после дорожной аварии в Белграде, с места ДТП политик скрылся.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.04.20

Сербия сохранила экономический «хребет» в период эпидемии. / Политолог раскрыл «covidиотизм» сербской оппозиции. / Парламентские выборы в Сербии пройдут без массовых уличных митингов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»