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Среда, 6 мая 2020, 11:44 мск

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В Сербии оппозиционное движение отказалось от бойкота выборов

Фото: Epicentar Press

В Сербии Движение свободных граждан, которое возглавляет скандально известный актер Сергей Трифунович, будет участвовать в парламентских выборах, несмотря на призывы лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драгана Джиласа бойкотировать избирательную кампанию.

Накануне на встрече Трифуновича с представителями региональных отделений Движения идею бойкота выборов никто не поддержал. Участники конференции единогласно проголосовали за участие в выборах, передает информагентство Srbija Danas.

Лидер Движения заявил, что решение должно быть подтверждено в четверг на заседании Президиума организации. «Мы примем решение в четверг и объявим об этом на пресс-конференции», – сказал Трифунович.

Напомним, в январе лидер Движения свободных граждан на употреблении наркотиков – в его крови был обнаружен кокаин. Исследование было проведено после дорожной аварии в Белграде, с места ДТП политик скрылся.

Белград, Катарина Лане

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