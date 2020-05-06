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Среда, 6 мая 2020, 12:01 мск

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В Сербии началась подготовка к парламентским выборам

Фото: informer.rs

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с представителями политических партий, которые намерены принять участие в парламентских выборах, назначенных на 21 июня. Стороны обсудили ситуацию в стране и рассмотрели возможности продолжения предвыборной кампании, прерванной из-за режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения COVID-19.

«Мы приняли во внимание просьбы некоторых партий, которым понадобились дополнительных пять-шесть дней для предвыборных действий, и назначили день голосования на 21 июня. Речь идёт о парламентских и местных выборах», – сказал Вучич.

Он также уточнил, что участники встречи обсудили равные возможности выступления в СМИ и проведение митингов. «Совершенно ясно, что в мае нам придётся обойтись без митингов, а также отказаться от собраний в закрытых помещениях. В июне мы проконсультируемся с эпидемиологами и надеемся, что ситуация позволит организовывать массовые мероприятия. Но в любом случае диктовать это будем не мы, а эпидемиологическая обстановка», – подчеркнул президент Сербии, который также является лидером Сербской Прогрессивной партии.

Вучич пояснил, что из-за отсутствия возможности заверить подписи избирателей у нотариусов потребуется помощь других юридических структур. «Для меня как президента Сербии важно после такого тяжёлого периода обеспечить демократическую атмосферу в парламенте и правительстве. От имени Сербии желаю всем участникам успеха в предвыборной кампании», – заключил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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