Трудно найти смысл: президент Сербии прокомментировал акции протеста

Президент Сербии Александр Вучич назвал безответственными действия оппозиции во время вчерашней акции протеста около своей резиденции. В интервью телеканалу «HappyTV» глава государства обратил внимание, что участники митинга нарушили все требования врачей.

«Демонстрации и протесты позволяют нам увидеть, что сделали неправильно и сосредоточиться на исправлении ошибок. Но, конечно, иногда в таких акциях трудно отыскать смысл. Единственное, что меня обеспокоило, это то, что протестующие с пренебрежение отнеслись к нашим врачам. Демократия позволяет митинговать против власти, но несоблюдение мер предосторожности – это безответственно», – подчеркнул президент Сербии, комментируя вечерний протест оппозиции напротив президентского дворца, где в нарушение всех эпидемиологических требований оппозиция собрала больше двадцати человек и не обеспечила безопасное расстояние, а также средства защиты.

При этом Вучич заступился за врачей, которые противостояли распространению опасной инфекции и боролись более двух месяцев за каждого гражданина. «Аплодисменты для тех, кто по 40,50 дней не видел своих родных, спасая чужие жизни, было самым прекрасным, что мы могли сделать все вместе. И кто-то решил использовать в политических целях недовольство людей, которое росло по мере убывания эпидемии»,– сказал глава государства, оценивая организованный оппозицией во время комендантского часа «кастрюльный бунт». «Я те же самые кастрюли слышал ещё в 2016 и годом позже, и вот снова. Они ничего другого делать не умеют, вот и бьют в кастрюли. Почему я считаю протесты полезными? Мы же даже полицию убрали, кордонов нет, делайте, что хотите, это демократия. Я наблюдал за тем, что они делали сегодня вечером. Там были и мертвецки пьяные люди, которые кидались банками с пивом, были граждане, которые вели себя достойно. Но мы подобным образом отвечать им не будем. Да, мне неприятно слышать в свой адрес брань. Но мне нечего скрывать, я ничего не украл. Ни у кого из моей семьи, сколько я нахожусь во главе страны, не прибавилось недвижимости. Я живу так, чтобы после меня остались реальные дела», – подчеркнул сербский лидер.

Отвечая на вопрос «Почему вы не отвечаете на выпады оппозиции?», Вучич сказал, что ему не позволяет воспитание публично обсуждать своих политических противников. «Я не любимчик Сороса и ему подобных. Почему я должен на них нападать? Потому что они кричат ругательства в мой адрес? Я могу ответить на идею. Когда, например, на пике эпидемии они предлагали почти два миллиона пенсионеров выпустить на прогулку в течение часа, это было неразумно. Мы, спустя двадцать дней, нашли решение, которое защитит людей от заражения. Я могу обсуждать идеи, но лично каждого обсуждать не стану. Я знаю все их ругательства в свой адрес. Им нечего делать, их идея «Ненавидим Вучича!» Мне кажется, им надо предложить план какой-то, программу, быть последовательными», – отметил Вучич.

Вместе с тем президент высказал мнение, почему оппозиция недовольна назначением выборов на 21 июня. «Они меня осудили за откладывание выборов. Так они же сами этого хотели! Мы отложили на конец апреля, потом началась эпидемия, мы перенесли на июнь. Им сейчас нужен уже сентябрь! Решите уже, что именно вам надо! Даже если бы мы на новый год назначили голосование, они бы сказали, что не время. Понимают, что народ в Сербии о них думает»,– сказал Вучич, возглавляющий Сербскую Прогрессивную партию, которая на последних парламентских выборах получила большинство голосов избирателей.

Белград, Катарина Лане

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