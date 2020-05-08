Скандал в Белграде: лидер оппозиции напал на министра здравоохранения и депутата Скупщины (ВИДЕО)

Сегодня один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович, который накануне принимал участие в погроме около президентского дворца, устроил очередной скандал. Политик с группой соратников напал на депутата от Сербской Прогрессивной партии Марьяна Ристичевича и министра здравоохранения страны Златибора Лончара.

Оппозиционеры заблокировали ступеньки у центрального входа в парламент, свистели и не позволяли депутатам войти в здание. В результате произошла драка – некоторые депутаты спешили попасть в Скупщину, где должно было начаться рабочее заседание.

Обрадович и другие оппозиционеры напали на Ристичевича и порвали ему пиджак, а также пытались заблокировать министру Лончару вход в здание сербского парламента. При этом сторонники «Союза за Сербию» держали в руках плакаты «Долой правительство», «Зависит ли коронавирус от выборов» и выкрикивали лозунги, что президент Сербии «предал Косово».

Провокация сербской оппозиции

Министр здравоохранения прибыл к парламенту чуть раньше 10 часов утра, и в этот момент Обрадович со свистком во рту попытался его остановить. Лончар предупредил оппозиционера, что тот должен соблюдать дистанцию. Между ними встала охрана, чтобы предотвратить крупный инцидент, а затем работники службы безопасности провели министра в парламент через вход с другой стороны здания.

В связи с этим инцидентом президент Сербии Александр Вучич выступилс обращением. «Дорогие граждане Сербии, сегодня фашистский отряд Бошко Обрадовича и «Союза за Сербию» напал на депутатов парламента. Напал физически. Они валили народных избранников на землю, рвали их пиджаки. Они хотели показать, что насилие снова должно прийти к власти в Сербии, заручиться поддержкой народа. Поэтому я прошу всех граждан Сербии осудить фашистское поведение этих людей и показать, что Сербия – демократическая страна. Мы можем расходиться во мнениях, иметь разные точки зрения, но фашизм в Сербии никогда не находил поддержки», – заявил глава государства.

Вместе с тем Вучич обратил внимание, что «подобное творилось в нацистской Германии в 30- е годы и в усташеской Хорватии в 40-е». «Сербия не позволит, чтобы фашизм победил, мы будем бороться за сохранение демократических ценностей и порядка. Я надеюсь, что граждане единодушно осудят то, что сегодня произошло, а мы будем бороться за экономическое процветание Сербии, защищать демократию и на выборах покажем, кому верим», – подчеркнул сербский лидер.

Белград, Катарина Лане

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