Организаторы цветных революций взяли на вооружение коронавирус

Ситуация с коронавирусом стала инструментом дестабилизации обстановки и элементом «цветных революций». Такое мнение высказал российский политолог Алексей Мартынов, комментируя последние события в Сербии.

«Начиная с 90-х годов, от событий в Югославии и до переворотов на постсоветском пространстве, технология цветных революций претерпела определённую модернизацию. И хотя в отработанные методы было привнесено что-то новое, главный их принцип все ещё неизменен: посредством массового уличного давления на власть и государственные органы добиться свержения действующего правительства и захватить управление страной в свои руки», – пояснил Мартынов в комментарии для портала «Балканист.ру».

Эксперт выразил уверенность, что сербская оппозиция не исключение. «В этой же парадигме действует сегодняшняя сербская оппозиция, которая привнесла в свои методы пандемический фактор. Для многих людей, в том числе и для сербов, коронавирус стал серьёзным испытанием. В сложных обстоятельствах, на карантине и в изоляции, психика у многих граждан возбуждена. Именно на этом пытаются играть сербские оппозиционеры», – констатировал политолог.

Как считает Мартынов, власти должны жёстко отвечать на подобные провокации. «Я убеждён, что сербские власти во главе с президентом Вучичем справятся с этим вызовом. Считаю, что подобные провокации в условиях все ещё продолжающейся эпидемии – когда существуют риски и угрозы для жизней большинства людей – недопустимы. Власть должна действовать жёстко и без каких-либо сомнений применять закон в отношении провокаторов», – сказал эксперт.

Напомним, что сегодня утром в Белграде состоялась уже вторая (после отмены в стране режима чрезвычайного положения) скандальная акция оппозиции. Один из лидеров блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович с соратниками напал на депутата от Сербской прогрессивной партии Марьяна Ристичевича и на министра здравоохранения Златибора Лончара.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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