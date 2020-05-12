Голодный протест сербских депутатов: лидер оппозиции терпит поражение

В Белграде получил продолжение скандал с параллельной голодовкой политических оппонентов. Депутат правящей Сербской прогрессивной партии Александр Мартинович проводит голодный протест на ступенях Скупщины, требуя ареста одиозного лидера оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовича, избившего в минувшую пятницу одного из депутатов парламента. Одновременно Обрадович тоже объявил голодовку, настаивая на переносе на полгода парламентских выборов, которые ранее призывал бойкотировать.

Как пишет «Балканист.ру», Мартинович провел ночь на ступенях Скупщины, в то время как Обрадович после полуночи отправился спать в свой кабинет. «Как вы видите, Бошко здесь нет. Ночью он ушёл есть, спать и появится только около семи утра перед камерами своих оппозиционных СМИ, чтобы заявить, что он «голодает» против жестокого режима Александра Вучича», – сообщил утром журналистам Мартинович.

Депутат заявил о готовности продолжить голодовку, чтобы отстоять мнение, что перед судом все граждане должны отвечать одинаково, невзирая на депутатскую неприкосновенность.

Накануне вечером его соратница Сандра Божич прекратила голодовку по просьбе лидера Сербской прогрессивной партии и президента страны Александра Вучича. Сербский лидер выступил с обращением ко всем политическим силам, участвующим в назначенных на 21 июня парламентских выборах, и призвал их к уважению к своим оппонентам. «Мы знаем, кого в Сербии больше, но покажут это выборы. Во время эпидемии выяснять этого не стоит», – сказал президент.

Вучич отметил, что вечером 11 мая у парламента Сербии «собралось 5 790 человек, проявивших солидарность с Сербской прогрессивной партией, и 65 человек, выступивших за «Двери». Президент обратил внимание на опасность массовых собраний и призвал граждан проявить ответственность в период эпидемии. «Мы не покончили с коронавирусом, нельзя людей подвергать опасности. Я знаю, что Сербская прогрессивная партия не организовывала этот митинг, это сделали активисты некоего сообщества. Будьте ответственными, хотя бы до конца мая обойдитесь без массовых собраний», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.05.20

Северная Македония выпустила марку с границами фашистского государства. / В Черногории государственный телеканал выдал в эфир музыку почитателя хорватских фашистов. / В Сербии прошли торжества в честь Дня Победы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»