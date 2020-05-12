Министр обороны Сербии заявил о намерении начать голодовку

Министр обороны Сербии Александр Вулин подверг жесткой критике главу оппозиционного движения «Двери» и одного из лидеров блока «Союза за Сербию» Бошко Обрадовича, который ночью скрылся в здании парламента, на ступенях которого накануне он объявил о голодном протесте. При этом журналисты смогли снять на камеру, как Обрадовичу доставили несколько пакетов с логотипами популярного супермаркета, и предположили, что в них находится еда.

Вулин заявил, что эта «голодовка» инсценирована по указанию главного лидера «Союза за Сербию» Драгана Джиласа. «Однако голодовка не удалась и, чтобы спасти её, Джилас скоро сам начнёт в ней участвовать. Днем он будет рыдать перед камерами, а ночью есть», – заявил министр обороны Сербии, напомнив, как Джилас несколько дней назад расплакался перед камерами, жалуясь на то, что поддерживающие президента Сербии граждане якобы пугают его детей во время своих акций поддержки.

«Я по горло сыт его ложью и обманом, поэтому заявляю, что в случае, если Джилас объявит голодовку, я тоже стану голодать и лично, днем и ночью, буду контролировать его, чтобы не дать ему ещё раз обмануть народ», – заявил Вулин.

При этом глава оборонного ведомства уточнил, что устраивал голодовки в тюрьме во времена правления оппозиции Милошевича, и заявил, что лично намерен показать, как на самом деле выглядит такой вид протеста. «Я буду голодать до тех пор, пока Джилас не ответит за свою ложь и воровство», – подчеркнул Вулин.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.05.20

Голодный протест сербских депутатов: лидер оппозиции терпит поражение. / Северная Македония выпустила марку с границами фашистского государства. / В Черногории государственный телеканал выдал в эфир музыку почитателя хорватских фашистов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»