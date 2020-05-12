МВД Сербии выдвинуло обвинения против скандального оппозиционера

Министерство внутренних дел Сербии направило документы в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против одного из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» и главы движения «Двери» Бошко Обрадовича и его троих однопартийцев, которые обвиняются в нападении на депутата Сербской Прогрессивной партии Мариана Ристичевича.

В сообщении МВД говорится, что Обрадович с тремя товарищами обвиняется в участии 8 мая в потасовке у входа в Народную Скупщину, в ходе которой дошло до физических повреждений депутата Мариана Ристичевича и оскорблений с угрозами в адрес министра здравоохранения Златибора Лончара.

Прокуратура намерена допросить участников инцидента, выслушать свидетелей и потерпевших и на основе собранных данных вынести решение по делу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.05.20

Министр обороны Сербии заявил о намерении начать голодовку. / Голодный протест сербских депутатов: лидер оппозиции терпит поражение. / Северная Македония выпустила марку с границами фашистского государства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»