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Четверг, 14 мая 2020, 13:44 мск

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МВД Сербии выдвинуло обвинения против скандального оппозиционера

Фото: alo.rs

Министерство внутренних дел Сербии направило документы в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против одного из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» и главы движения «Двери» Бошко Обрадовича и его троих однопартийцев, которые обвиняются в нападении на депутата Сербской Прогрессивной партии Мариана Ристичевича.

В сообщении МВД говорится, что Обрадович с тремя товарищами обвиняется в участии 8 мая в потасовке у входа в Народную Скупщину, в ходе которой дошло до физических повреждений депутата Мариана Ристичевича и оскорблений с угрозами в адрес министра здравоохранения Златибора Лончара.

Прокуратура намерена допросить участников инцидента, выслушать свидетелей и потерпевших и на основе собранных данных вынести решение по делу.

Белград, Катарина Лане

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