«Это цирк»: лидер сербских радикалов оценил «голодовку» лидера оппозиции

Голодовка одиозного сербского оппозиционера Бошко Обрадовича является цирком. Об этом заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

«Тот, кто голодает, не может сидеть на солнце, это грозит потерей сознания на второй день из-за потери жидкости. Без еды вода тяжело усваивается организмом. Я уверен, что он ест, видел, как ему доставляют пакеты в Скупщину. Это смешно, никакая это не голодовка. Цирк. Он по ночам ест и спит в своём парламентском кабинете», – сказал Шешель, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В этой связи политик напомнил о собственной 28-дневной голодовке в Гаагской тюрьме. «Я тогда за неделю потерял восемь килограммов. Они поняли, что я вот-вот умру, и выполнили мои требования», – отметил лидер сербских радикалов, указав, что требования Обрадовича бессмысленны.

Издание отмечает, что в настоящее время к голодающему с воскресенья на ступенях Скупщины Обрадовичу (лидеру движения «Двери», которое входит в оппозиционный блок «Союз за Сербию») присоединился его товарищ по партии депутат Иван Костич. Этот политик оказался в центре внимания сербской прессы, когда принес Обрадовичу пакеты из супермаркета, в которых, как заподозрили журналисты, была еда.

Напомним, накануне министерство внутренних дел Сербии направило документы в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Обрадовича и его троих однопартийцев, которые обвиняются в нападении на депутата Сербской прогрессивной партии Мариана Ристичевича.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.05.20

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