Сербия частично откроет свои границы в июне

Сербия намерена с 1 июня частично открыть границы. Как сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, это касается граждан нескольких государств балканского региона.

В частности, приезжающие из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Албании и Черногории смогут свободно въехать в Сербию, выполнив два условия. С собой необходимо иметь негативный результат теста на вирус COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы, и подтверждение специальной комиссии, которое можно оформить в консульских отделениях посольств Сербии за границей.

Для граждан Сербии, въезжающих в страну, наличие анализа на коронавирус приветствуется, но не является обязательным. В случае отсутствия теста на вирус COVID-19 приезжающий гражданин Сербии отправляется в обязательную двухнедельную изоляцию.

Что же касается въезда в Сербию граждан Евросоюза, то здесь пока ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Дачич уточнил, что «ранее 15 июня обсуждать протокол перемещения европейских граждан бессмысленно, так как позиция ЕС по этому вопросу однозначна».

При этом граждане Сербии, проживающие в Евросоюзе, имеют право вернуться на родину, имея на руках результаты теста и подтверждение из посольства.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.05.20

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