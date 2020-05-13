Нужны нетипичные шаги: власти Сербии определили оптимальный рецепт решения косовской проблемы

Решение косовской проблемы должно быть долгосрочным и устойчивым, после которого должна быть исключена возможность конфликта в ближайшем или отдаленном будущем. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Для всех тех, кто не хочет новых конфликтов, долгосрочное и устойчивое решение является целью и не имеет альтернативы. Президент Вучич уже долго настаивает на том, что лучшее решение для примирения и урегулирования разногласий сербского и албанского народов могут придумать только два наших народа. И я искренне надеюсь, что мы будем двигаться в направлении такого решения», – сказал Джурич в интервью ТАСС.

Глава Канцелярии обратил внимание, что «противниками решения вопроса Косова и Метохии являются те, кто хочет иметь на Балканах зону долгосрочной нестабильности и замороженного конфликта, который может быть разморожен при необходимости в зависимости от отдельных геополитических интересов».

«Любой, кто искренне хочет стабилизации и процветания общества на Балканах, должен принять факт, что глубокие исторические и межнациональные проблемы в этом регионе нужно решать нетипичными методами, это подразумевает, что все решения должны быть на столе переговоров», – подчеркнул Джурич.

Глава Канцелярии выразил уверенность, что если бы «европейские силы, которые поддержали агрессию НАТО и создание фальшивого государства Косово» в сербском южном автономном крае, приняли волю балканских народов и предоставили бы им свободно решать проблемы, то решение было бы ближе, чем оно есть сегодня.

«Сегодня до решения очень далеко. Большое значение для будущего прогресса как Сербии, так и ее окружения, я вижу в том факте, что президент Вучич актуализировал широкое региональное сотрудничество и максиму «Балканы – балканским народам». Или решением на Балканах все будут довольны, вернее, одинаково недовольны, или решения не будет вообще», – заключил Джурич.

Белград, Светлана Антонова

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