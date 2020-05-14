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Четверг, 14 мая 2020, 12:17 мск

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«Приштина плюнула в лицо человечности»: в Косово запрещен въезд сербским врачам

Фото: CRI Srski

Группе сербских врачей и медсестер, которые направлялись в сербские муниципалитеты самопровозглашенной республики Косово, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса, было отказано в пересечении границы. Пограничная полиция сепаратистов заявила, что у медиков нет разрешений на работу, выданных косовскими «органами власти».

Канцелярия по делам Косово и Метохии правительства Сербии потребовала вмешательства международных сил для расследования ситуации. «Сербским медикам запретили исполнить свой гуманитарный долг, лечить людей, невзирая на различия в религии и национальности. Используя бессмысленные административные отговорки, Приштина плюнула в лицо человечности и доказала, что европейские ценности для неё мёртвое слово на бумаге», – говорится в заявлении Канцелярии.

Напомним, месяц назад министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар провел видео-конференцию со своим коллегой из Косово Арбеном Витие, в ходе которой стороны подчеркнули важность общих усилий в борьбе с распространением коронавируса.

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