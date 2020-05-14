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Четверг, 14 мая 2020, 15:22 мск

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«Домыслы о Косово слушаю с 2012 года»: президент Сербии ответил на обвинения оппозиционеров

Фото: в92.net

Готового решения косовской проблемы не существует. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя многочисленные спекуляции в оппозиционных СМИ на тему косовского вопроса.

«Я домыслы о Косово слушаю с 2012 года. Якобы я спешу и должен поскорее признать независимость самопровозглашенной республики Косово. Никуда мы не торопимся, у нас есть Конституция. Я всегда выступаю за мир, но в ситуации, когда надо проявить жёсткость, я это делаю. Я всегда защищал наш народ в Косово и Метохии, и люди это знают. Не существует ни разговоров, ни идей, никакого готового решения косовского вопроса», – подчеркнул сербский президент, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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