«Домыслы о Косово слушаю с 2012 года»: президент Сербии ответил на обвинения оппозиционеров

Готового решения косовской проблемы не существует. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя многочисленные спекуляции в оппозиционных СМИ на тему косовского вопроса.

«Я домыслы о Косово слушаю с 2012 года. Якобы я спешу и должен поскорее признать независимость самопровозглашенной республики Косово. Никуда мы не торопимся, у нас есть Конституция. Я всегда выступаю за мир, но в ситуации, когда надо проявить жёсткость, я это делаю. Я всегда защищал наш народ в Косово и Метохии, и люди это знают. Не существует ни разговоров, ни идей, никакого готового решения косовского вопроса», – подчеркнул сербский президент, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.05.20

Светошумовые гранаты и слезоточивый газ: черногорская полиция атаковала акции протеста православных верующих. / «Приштина плюнула в лицо человечности»: в Косово запрещен въезд сербским врачам. / Нужны нетипичные шаги: власти Сербии определили оптимальный рецепт решения косовской проблемы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»