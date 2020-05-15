Сербия остановила скандальные попытки Хорватии и Северной Македонии переписать историю

Скандальные попытки балканских государств переписать историю Второй Мировой войны потерпели фиаско. После протеста Сербии власти Северной Македонии изъяли из оборота почтовую марку с картой нацистского Независимого Государства Хорватия (НГХ), а премьер-министр Оливер Спасовки уволил весь коллектив Совета по филателии. Об этом сообщил посол Боснии и Герцеговины в Северной Македонии Драган Ячимович, передает портал «Вечерние новости».

Министерство иностранных дел Сербии ранее направило ноту протеста македонским дипломатам из-за почтовой марки, выпущенной властями страны накануне 9 мая, на которой была изображена карта НГХ.

Напомним, во время Второй Мировой войны Независимое Государство Хорватия разделяло нацистские взгляды Адольфа Гитлера и устроило на своей территории крупнейший в Европе концлагерь Ясеновац, в котором хорватскими усташами были зверски уничтожены, по разным оценкам, от 83 000 до более 700 000 человек, в том числе сербов, евреев и цыган.

Кроме того, как сообщил министр образования Сербии Младен Шарчевич, из образовательной программы страны будет изъят учебник хорватского языка, в котором утверждалось, что во времена НГХ хорватский язык был «чистым», так как в нем отсутствовали сербизмы. Эту лекцию показали школьникам по телевидению во время дистанционного обучения, что вызвало возмущение в обществе.

Шарчевич пояснил, что учебник был одобрен властями автономного края Сербии Воеводины, где хорваты обладают статусом национального меньшинства. «В случае таких упущений министр образования имеет право изъять учебник из системы образования, что я и сделал, подобные попытки ревизии истории у нас не пройдут», – заверил он.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.05.20

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