В Белграде избит адвокат Радована Караджича

В Белграде группа хулиганов напала на известного адвоката Горана Петрониевича, защищавшего в Гаагском суде Радована Караджича. 60-летний юрист ужинал в кафе с 70-летним судьей на пенсии Новицей Пековичем, когда неизвестные напали на них и избили.

Как сообщила телекомпания Pink, группа хулиганов нарушала порядок и игнорировала просьбы вести себя потише. После того как им сделал замечание Петрониевич, молодые люди напали на него и его коллегу, избивая подручными средствами.

Мужчин с тяжёлыми травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полиция ищет сбежавших преступников.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее Петрониевич оказался в центре внимания СМИ, когда в эфире одной из телекомпаний его публично оскорбил лидер Либерально-Демократической партии Чедомир Йованович, обвинив его в узурпации судебной системы.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.05.20

Сербия остановила скандальные попытки Хорватии и Северной Македонии переписать историю. / В Сербии вводят крупные штрафы за отсутствие защитной маски. / Особенности медиа-игры: как экс-директор ЦРУ формирует общественное мнение на Балканах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»