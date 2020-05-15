Путин намерен посетить Сербию в октябре

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить столицу Сербии в октябре текущего года. Об этом стало известно после телефонного разговора главы российского государства с президентом Сербии Александром Вучичем, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

В ходе получасового телефонного разговора, который состоялся накануне вечером по инициативе сербского лидера, лидеры государств обменялись мнениями по актуальным вопросам, в том числе косовской проблеме, и договорились об укреплении стратегического сотрудничества двух стран.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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