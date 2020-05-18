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Понедельник, 18 мая 2020, 12:13 мск

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Сербская оппозиция потерпела разгромное фиаско

Фото: informer.rs

В Белграде вчерашняя акция оппозиционного блока «Союз за Сербию» в поддержку голодовки с требованием перенести парламентские выборы на осень потерпела фиаско. На митинг собралось лишь 363 человека, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Политолог Небойша Бакарец назвал акцию полным провалом оппозиции. «Великий митинг поддержки. Пришло не три тысячи, а триста человек! Феноменально! Столько граждан поддерживают мегавора и фашиста. Грандиозная трагедия!» – обратил внимание он.

При этом один из лидеров «Союза за Сербию» Вук Еремич открыто заявил, что осуждает голодовку своих соратников по оппозиции и подчеркнул, что оппозиция осталась без народного доверия.

Напомним, голодовку инициировал один из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадович. В самом начале акции, которая началась девять дней назад, сербские журналисты заметили, что его однопартийцы доставили ему в здание парламента еду.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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