Депутат Бундестага назвал Косово «мафиозным псевдогосударством, которым управляют военные преступники»

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фритцен потребовал отозвать немецких солдат миссии KFOR на территории Косово и Метохии, назвав самопровозглашенное государство «мафиозным образованием, которым управляют военные преступники».

«Они (военнослужащие из Германии) находятся там 21 год и ничего позитивного их работа в Косово не принесла. Косово не стало мультикультурным государством, как это обещала Приштина, наоборот, албанско-националистические настроения в Косово проявляются все чаще и ярче. На глазах у KFOR уничтожали православные монастыри и церкви, устраивали сербские погромы. Косово находится на втором месте в Европе по нищете, там процветает коррупция и преступность. KFOR не принёс пользы Косово», – заявил депутат на заседании немецкого парламента.

Фритцен также обратил внимание, что именно министр обороны ФРГ Рудольф Шарпинг запустил цепь ложных сведений о положении албанцев на территории Косово и Метохии, которая завершилась международной интервенцией, нападением НАТО на Сербию и созданием «псевдогосударства, мафиозного образования, которым управляют военные преступники из Приштины».

В отличие от правящей партии и жёсткой позиции канцлера Германии Ангелы Меркель, которая требует от Сербии признать суверенитет Косово, немецкая оппозиция считает, что у Сербии есть несколько возможностей решить косовский вопрос. «Разграничение я рассматриваю как единственный, прагматичный шаг для Сербии, которая, давайте реально смотреть на вещи, в ближайшем будущем не сможет вернуть себе Косово целиком. Обмен же территориями позволил бы забрать себе север Косово, населённый сербами, отдав взамен южные сербские районы, где живут преимущественно албанцы», – отметил Фритцен, заявив, что в адрес представителей «Альтернативы для Германии», которые выступаю с критикой властей Приштины, регулярно поступают угрозы от албанцев, обосновавшихся в Европе.

Берлин, Катарина Лане

Берлин. Другие новости 18.05.20

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