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Среда, 20 мая 2020, 17:31 мск

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В Бундестаге назвали реалистичный вариант решения косовской проблемы

Фото: bundestag.de

Позиция президента Сербии Александра Вучича в отношении косовской проблемы является прагматической и реалистичной. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен в интервью порталу «Балканист.ру».

«Позиция Александра Вучича прагматична. Разграничение с Косово, при котором его северная, населенная сербами часть отойдёт к Сербии в обмен на южные сербские области, прилегающие к Косово, – это, по моему мнению, максимум того, чего может достичь Белград на сегодня. Разграничение – это реалистичный сценарий, который вполне может привести к стабилизации ситуации в регионе», – считает Фризен.

Парламентарий считает необходимым участие в переговорном процессе России – ключевого игрока в Совете Безопасности ООН. «Россия, как член Совбеза, может и должна участвовать в решении косовского вопроса. К тому же, Сербия важна для России как плацдарм для расширения своего влияния на Балканах. Россия и Сербия – культурно и духовно родственные страны. Поэтому и для Запада важно доносить свою позицию через Россию как сверхдержаву православной цивилизации», – выразил уверенность депутат Бундестага.

По его мнению, самопровозглашенная республика Косово сейчас представляет одну большую проблему для Европы. Руководство Приштины – это полевые командиры, воевавшие против сербов, неспособны обеспечить нормальную жизнь своим гражданам, которые, сбегая от нищеты, наводняют Европу.

«Беднее Косово только Молдавия. В Косово процветает организованная преступность, торговля наркотиками, органами, людьми… Косовские албанцы в Германии доминируют в структурах организованной преступности. Косово не станет частью европейского сообщества», – констатировал Фризен.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 20.05.20

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Балканы, В мире, Политика, Германия, Европа, Косовская проблема, Сербия,