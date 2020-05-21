Патовая ситуация: Приштина и Белград по-разному понимают разграничение территории Косова

Белград и Приштина находятся в патовой позиции в результате разной трактовки разграничения территории самопровозглашенной республики Косово. Такое мнение высказал политолог Драгомир Анджелькович в интервью сербскому «Блицу», которое цитирует «Балканист.ру».

Аналитик обратил внимание, что на прошлой неделе заместитель председателя Демократического Союза Косово Лутфи Хазири заявил, что «если бы он был премьер-министром, то предложил бы Сербии 17 сел на севере Косово, где живут исключительно сербы, в обмен на южные области Сербии Прешево, Медведжу и Буяновац, населённые преимущественно албанцами».

Комментируя это заявление, Анджелькович указал, что разграничение для Сербии имеет другое значение. «Раздел Косово – реальная опция. Но с условием, что Сербия получает минимум север и монастыри и ведёт разговор о статусе [Южного] Поморавля (округ входит в границы Косово), в то время как самопровозглашенная республика получает международное признание», – сказал политолог.

Эксперт отметил, что передача Прешевской долины (албанское название сербских общин Буяновац и Прешево) не может быть предметом дискуссии. «Неприемлемо для Сербии уступать часть территории, которую она контролирует. Речь может идти только о той территории, над которой у Сербии нет контроля, впрочем, полного контроля над севером нет и у косоваров», – подчеркнул Анджелькович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.05.20

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