Сербия разрешила пересекать госграницу без теста на коронавирус

Правительство Сербии разрешило пересекать госграницу без прохождения теста на коронавирус и получения специального разрешения эпидемиологической комиссии. Новые правила вступять в силу в пятницу, 22 мая, передает «Балканист.ру».

Как отметила заместитель руководителя эпидемиологического института «Батут» Дария Кисич-Тепавчевич, ситуация с коронавирусом в Сербии стабильна и количество госпитализируемых уменьшается. «Есть основания полагать, что COVID-19 слабеет и все реже вызывает тяжёлые формы заболевания», – отметила эпидемиолог.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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