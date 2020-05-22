В НАТО нет консенсуса по поводу Косово

В настоящее время в НАТО нет консенсуса относительно вступления в военный союз самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявила представитель миссии Североатлантического альянса Трейси Ньюэлл. По ее словам, это «чувствительный вопрос для некоторых союзников».

«В настоящее время в Североатлантическом альянсе нет коллективного согласия о статусе Косово. Это все еще острая проблема для некоторых союзников, имеющих сепаратистские регионы в своих странах, таких как Испания. Поэтому консенсуса нет. У Соединенных Штатов ясная позиция, но я не могу сказать больше», – сказала Ньюэлл, выступая в посольстве США в Осло в ходе онлайн-дискуссии о членстве Северной Македонии в НАТО.

Между тем посол Северной Македонии в Норвегии Сердим Мухаммед со своей стороны отметил, что у его страны хорошие отношения с самопровозглашенной республикой Косово и они помогут своему соседу вступить в НАТО. «Политика открытых дверей в НАТО сейчас активна. У нас Косово в соседях, мы знаем это, у нас хорошие отношения, и мы будем поддерживать их, если они будут продолжать идти по этому пути. Но есть некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть с течением времени», – сказал Мухаммед.

Профессор Камаль Беглов из Школы международных отношений им. Элиота в Университете Джорджа Вашингтона считает, что членство Косово в НАТО – это лишь вопрос времени. «Косово многого достигло, Соединенные Штаты и НАТО поддержали независимость. Я считаю, что секрет вступления Косово в НАТО – это время и необходимость преодолеть некоторые препятствия. Как и Турции, которая сталкивается с препятствиями, которые необходимо преодолеть. В долгосрочной перспективе вполне возможно, что, если Косово выполнит условия для вступления, оно может стать членом НАТО», – подчеркнул Беглов.

Осло, Катарина Лане

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