Венгрия открыла границы для граждан Сербии

Венгрия открывает госграницы для граждан Сербии, которые теперь смогут въезжать в страну свободно, без теста на COVID-19 и 14-дневного карантина. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Решение, о котором шеф венгерской дипломатии сообщил после встречи с сербским министром по вопросам евроинтеграции Ядранкой Йоксимович, вступает в силу сегодня в 10:00 по местному времени.

Сиярто уточнил, что Сербия стала первой страной вне Евросоюза, для которой Венгрия открыла границы.

Йоксимович со своей стороны заявила, что договоренность о смягчении карантинных мер между двумя странами – «это результат партнёрского сотрудничества и добрых отношений».

Будапешт, Катарина Лане

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