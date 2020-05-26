МИД России выступил с официальным заявлением в защиту Сербии

Запад продолжает активно переписывать историю развала Югославии и активно навязывает политизированный подход к событиям 1990-х годов. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что в Балканском регионе продолжает культивироваться предвзятый подход к югославскому конфликту. Более того, это происходит при активном участии западных правительств, которые финансируют «якобы независимые НПО».

«В результате, среди прочего, создаются некие структуры по расследованию «военных преступлений», причем с неприкрытым антисербским креном. Подоплека происходящего очевидна – навесить на Белград ярлык «источника зла» периода развала бывшей Югославии, а заодно выгородить тех, кто совершал преступления против сербов», – считает МИД России.

В министерстве также обращают внимание, что сейчас синхронный всплеск активности такого рода отмечается в Черногории, но особый цинизм сейчас проявляют нынешние руководители непризнанной республики Косово. «Лица, напрямую причастные к бесчеловечным деяниям, включая похищения и убийства людей с целью незаконной торговли их органами. Отправление правосудия в отношении этой публики всячески саботируется: несмотря на обилие улик, в Гааге до сих пор не начат ни один судебный процесс, хотя с выхода доклада депутата ПАСЕ Марти, вскрывшего страшную практику, прошло почти десять лет», – подчеркнул МИД России.

В то же время, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, Запад игнорирует антисербские этнические чистки в Косово, гибель сотен гражданских лиц в ходе агрессии НАТО против Югославии в 1999 году и последствия применения натовской авиацией боеприпасов с обедненным ураном.

«Убеждены, что тенденциозная оценка событий последних трех десятилетий на бывшем югославском пространстве, подтасовка фактов, произвольное «назначение виновных» и другие известные приемы политической режиссуры противоречат задаче превращения региона в динамично развивающуюся, благополучную часть Европы», – заключили в МИД России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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