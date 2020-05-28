Евросоюз поставил на место косовского «президента»

Отказ «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи от переговоров по косовской проблеме с участием спецпредставителя Евросоюза Мирослава Лайчака вызвал жесткую реакцию Брюсселя. Шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Приштине не избежать посредничества Европейского союза.

В своем заявлении косовский «президент» попытался поставить свои условия для возобновления диалога между Белградом и Приштиной с участием ЕС. «Я как президент буду участвовать в саммитах только в том случае, если меня пригласят Меркель или Макрон. У меня нет желания участвовать в переговорном процессе, который будет вести Лайчак», – сказал Тачи.

Он также отметил, что полностью доверяет США, и считает, что Вашингтон способен довести диалог до логического завершения. «Без ключевой роли США в переговорах нет фактора, который может сдвинуть их с мёртвой точки. Любая инициатива ЕС похвальна, но я не знаю, насколько далеко Лайчак и Боррель продвинулись в диалоге с Курти. Они оба представляют государства, не признавшие независимость Косово», – указал косовский «президент».

Стоит отметить, что Лайчак несколько раз встречался с косовским премьер-министром в отставке Альбином Курти, с которым у Тачи существуют разногласия по преодолению кризиса власти в Косово.

Комментируя заявление косовского «президента», шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «будущее западных Балкан, включая Косово и Сербию, находится в Европе». «ЕС обязуется сопровождать обе стороны на каждом этапе европейского пути. Но чтобы сделать будущее реальностью для своего народа, нет никакого способа обойти диалог при содействии Евросоюза», – подчеркнул Боррель.

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 28.05.20

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