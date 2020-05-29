Президент Сербии: «Мы были окружены лицемерами»

Косовская проблема показала, что Сербия была окружена лицемерами. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая сегодня в Белграде на открытии международной конференции «Мир после коронавируса».

«Пандемия (коронавируса) подчеркнула перемены, которые происходят и на глобальном уровне, и на региональном. Особенно это стало заметно после того, как усилились позиции Сербии. Сербия никому не мешала, пока была слабой. Мы были окружены лицемерами», – констатировал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Сербский лидер обратил внимание, что одним из индикаторов изменений политического климата в регионе стала ситуация вокруг косовской проблемы. «Все считают нужным выразить свое очень ценное мнение по косовскому вопросу. Каждый нам прочитал лекцию о том, как нам стоит поступать, даже те страны региона, к которым это не имеет никакого отношения. Однако если бы мы позволили себе высказаться о чьих-то внутренних делах, нас бы обвинили «во вмешательстве». Нет никого, кто бы ни указал нам, как решать проблему Косово. Они считают, что решение должно быть в их геостратегических интересах, а не в интересах сербского народа и албанцев, которых это касается», – подчеркнул Вучич.

При этом президент Сербии заверил, что не намерен терпеть столь унизительное отношение к своей стране. «Моя вина в том, что я не хотел скрывать презрение в отношении тех, кто считал, что может вытирать о нас свои грязные ноги и говорить: «Вы должны быть благодарны за такое прекрасное отношение к себе», – сказал Вучич.

По его словам, Сербия, как суверенное и сильное государство, намерена вести сбалансированную и мудрую политику солидарности и сотрудничества. «Мы остаёмся на пути евроинтеграции, но сохраняем свою свободу. Будем работать и с Китаем, и с Россией», – сказал президент Сербии.

Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что между лидерами и России и Сербии налажен открытый, искренний, постоянный диалог и ведется обмен мнениями по косовскому вопросу и по другим моментам двустороннего сотрудничества. «Все это – на основе полного взаимопонимания и совпадения точек зрения на положение вещей», – уточнил Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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