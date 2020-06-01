Евросоюз Приштине не указ: косовские сепаратисты снова пошли на обострение отношений с Сербией

Сегодня вступили в силу ограничительные меры, введенные Приштиной в ответ на кампанию Белграда по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенной республики Косово. Все товары из Сербии, пересекающие границу Косово, должны сопровождаться документами с обозначением «Республика Косово» и специальным разрешением от приштинских властей.
Первый грузовик с сербскими товарами уже вернули с пограничного перехода Мердаре из-за отсутствия сопровождающей документации по косовскому образцу. Таким образом Приштина запретила оборот документов, которые «содержат элементы отрицания независимости Косово или расценивают Косово как неравноправное государство».
В требовании приштинского «министерства торговли» говорится, что «коммерческие предприятия, основанные в Сербии, не признаются юридическими лицами в Косово», сообщают сербские СМИ.
Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что решения косовских властей «неприемлемы», делают дальнейший диалог невозможным и наносят ещё больший урон, чем 100-процентные пошлины, так как тарифы увеличивали цены товаров в два раза, но при этом оставляли возможность ввоза.
«Мы не станем продолжать диалог с Приштиной, пока не будут полностью сняты пошлины и отменены эти ответные меры, которые попирают все европейские ценности и принципы, а так же брюссельские договорённости, в том числе и гарантированные Евросоюзом. Сербия не поддастся этим уловкам, цель которых вынудить нас признать Косово хотя бы таким способом. Мы ожидаем реакции международного сообщества», – сообщил Дачич.
Тем временем в Евросоюзе заявили, что разочарованы этим шагом Приштины. «Подобные односторонние действия подрывают продолжение диалога и должны быть немедленно отменены», – указал специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич со своей стороны обратила внимание, что «ответные меры» Приштины противоречат соглашению о свободной торговле. «Поэтому Сербия намерена решать ситуацию дипломатическим путем», – подчеркнула Брнабич.
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