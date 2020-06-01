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Понедельник, 1 июня 2020, 18:29 мск

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Президент Сербии уточнил дату своей встречи с Путиным

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным 17 или 18 июня, после чего прибудет в Москву 24 июня на Парад Победы в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

«Я получил приглашение из Москвы и, конечно же, буду представлять Сербию на Параде Победы по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом....» – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.06.20

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