Приштина готовится назначить нового «премьер-министра»

Сегодня Приштина официально представит нового «премьер-министра» Авдуллу Хоти на заседании косовского «парламента», где будет сформирован новый «кабинет министров». Его первые заявления в Белграде назвали обнадеживающими, передает «Балканист.ру».

Хоти представляет Демократический союз Косово, который занял второе место после «Самоопределения» Альбина Курти на «парламентских» выборах 6 октября. В «правительстве» отправленного в отставку Курти он был «вице-премьером». Это первый глава кабмина в истории косовской псевдогосударственности, который не участвовал в военных преступлениях и не замечен в агрессивной националистической риторике.

Хоти, кандидатуту которого предложил косовский «президент» Хашим Тачи, заявил, что диалог с Белградом, решение экономических проблем Косово и борьба против пандемии станут приоритетными задачами его «кабинета министров».

Политолог Мишел Зобеница считает, что первостепенная задача нового «правительства» – «зачистить» последствия негативных решений предыдущего «премьер-министра» и открыть дорогу для переговоров. Прежде всего, это касается отмены блокады для сербских товаров. «Это правительство под давлением Вашингтона будет налаживать отношения с Белградом, чтобы сесть за стол переговоров. Желание США – стабилизировать политическую ситуацию в Косово. Однако не стоит сбрасывать со счетов экс-«премьера» Альбина Курти и его набирающее популярность «Самоопределение». Он ещё поборется, но вопрос в том, как много успеет сделать новое «правительство» до возможных внеочередных выборов», – сказал политолог.

По его оценке, Хоти был выбран в качестве антикризисного менеджера, и его «правительству» предстоит принять немало компромиссных решений. «Я ожидаю от него гибкости в отношениях с Белградом и полагаю, что он не пойдёт на конфликт с международными силами, как это делали его предшественники», – пояснил Зобеница.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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