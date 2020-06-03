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Среда, 3 июня 2020, 12:52 мск

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Косовские власти разъяснили правила въезда в самопровозглашенную республику

Фото: CRI Srski

Косовская «полиция» уточнила правила въезда в самопровозглашенную республику Косово после открытия с 1 июня административных переходов в связи со смягчением мер, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

Как уточнили в косовский «полиции», въезд разрешен лицам с отрицательным тестом на covid-19, сделанным не позднее четырех дней до пересечения границы. Без результата теста нужно будет находиться в самоизоляции 7 дней. При этом требуется предоставить достоверные сведения о месте своего пребывания и документы, подтверждающие законность проживания по этому адресу. Лица, не предоставившие данные о том, где они будут находиться в самоизоляции, не смогут въехать на территорию самопровозглашенной республики.

Эти правила не распространяются на студентов, которые приезжают в Косово для сдачи экзаменов – при условии, что они вернутся в свои страны в тот же день. Они могут въехать, подтвердив свою личность действительным документом, выданным соответствующим учебным заведением в Косово.

Также от ограничений освобождаются лица, которые намереваются проехать через Косово транзитом.

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