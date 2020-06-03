Косовские сепаратисты выбрали новое «правительство»

Сегодня на заседании косовского «парламента» большинством голосов «депутатов» (61 из 120) утверждён состав нового «кабинета министров», который возглавит представитель второй крупнейшей партии в самопровозглашенной республике – Демократического союза Косово Авдулла Хоти.

В своем выступлении новый «премьер» заявил, что новое «правительство» намерено сохранять дружеские отношения с партнёрами, без которых невозможна евроинтеграция Косово. При этом он подчеркнул, что диалог с Сербией при посредническом участии США и ЕС является его приоритетной целью, наряду с борьбой против коррупции и организованной преступности.

Новый «премьер-министр» также отметил, что настаивает на сотрудничестве со всеми партиями в «стране», когда речь идет о диалоге с Белградом. «Диалог с Сербией будет способствовать стабильности в регионе и обеспечит возможность евроинтеграции Косово», – сказал Хоти.

По данным СМИ, в новом косовском «правительстве» будет два сербских министра из числа представителей партии «Сербский список».

Стоит отметить, что движение «Самоопределение», которое возглавляет отставной «премьер» Альбин Курти, сегодняшнее заседание «парламента» бойкотировало, устроив митинг под лозунгами в поддержку своего лидера.

Приштина, Катарина Лане

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