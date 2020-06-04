Сербская газета обвинила Путина в противодействии евроинтеграции: посол РФ в Белграде требует извинений

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко потребовал извинений от сербской газеты «Блиц» за статью с обвинениями в адрес Россотрудничества. «Был очень неприятно удивлен статьей, опубликованной в «Блице» 3 июня под заголовком «Путин назначает Примакова, чтобы разделить Сербию и ЕС», – говорится в его открытом письме.

Как подчеркнул Боцан-Харченко, клеветнические утверждения, относящиеся к политике России в отношении Сербии, не имеют никакой связи с действительностью. «Очевидна необоснованность обвинений, что агентство Россотрудничество якобы «использует деньги для финансирования демонстраций в странах по всеми миру, где российские интересы находятся под угрозой». Не существует ни одного доказательства, которое бы подтвердило этот вымысел. Исчерпывающие данные о деятельности Россотрудничества, включая финансовую деятельность, находятся в распоряжении всех заинтересованных лиц на официальном сайте агентства. Учитывая то, что ложная информация, опубликованная «Блицем», бросает тень на отношения между нашими странами и народами, ожидаю от вас официального опровержения с соответствующим извинением», – заявил российский дипломат (цитата по ТАСС).

Боцан-Харченко также предложил изданию полностью опубликовать его письмо «в соответствии с международно признанными началами журналистской этики».

Ранее руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что с 11 июня переходит на работу в МИД РФ в качестве посла по особым поручениям, а на пост руководителя агентства с большой долей вероятности будет назначен депутат Государственной думы Евгений Примаков, который возглавляет работающую в Сербии общественную организацию «Русская гуманитарная миссия».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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