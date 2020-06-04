Внешнее давление будет нарастать: президент Сербии прогнозирует стране нелегкое будущее

Сербию ждет большое давление извне в связи с косовской проблемой. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступая сегодня на открытии фабрики в Лознице. По его словам, после парламентских выборов 21 июня необходимо сформировать сильное правительство, чтобы противостоять внешнему воздействию. «Будет ли легко Сербии? Не будет», – сказал он.

«У нас нет претензий к разговорам, которые происходили в Евросоюзе и со спецпредставителем Госдепа Ричардом Гренеллом. Я каждый раз трудился обеспечить Сербии как можно больше. Если Косово прекратит проситься в Интерпол и другие международные организации, мы остановим политику отзыва признаний суверенитета самопровозглашенной Республики Косово», – отметил президент Сербии.

Вучич считает, что косовский «президент» Хашим Тачи заручился поддержкой США и будет участвовать в диалоге Белград – Приштина, если там будут присутствовать американские посредники. «Я не понимаю, как они намерены пойти по пути евроинтеграции и при этом не желают разговаривать с европейскими представителями», – сказал президент Сербии, комментируя очередное заявление Тачи об отказе от переговоров в Брюсселе с Белградом при посредничестве спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака, который представляет Словакию, не признавшую Косово.

«Им позволено все, что угодно, в отличие от нас», – констатировал Вучич.

Президент Сербии также подчеркнул, что не желает вникать в вопросы внутренней албанской политики и руководствуется исключительно интересами сербов Косово и Метохии, чтобы обеспечить гарантии для нормальной жизни сербского народа на территории самопровозглашенной республики.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 04.06.20

Белград закрывает самый большой коронагоспиталь. / Сербская газета обвинила Путина в противодействии евроинтеграции: посол РФ в Белграде требует извинений. / Коронавирус не отступает: в Северной Македонии снова ввели комендантский час. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»