Белград подтвердил: кампания по отзыву признания псевдогосударства Косово будет продолжена

Белград не прекратит отзыв признаний суверенитета самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дичич, комментируя сообщения в СМИ об изменении позиции Белграда под давлением ЕС. «Это большая ложь», – сказал он. «Сербия не прекратила дипломатическую кампанию по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенной республики Косово и не перестанет её вести, пока все остальные будут продолжать настаивать на признании Косово как независимого государства», – подчеркнул шеф сербской дипломатии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что решение косовского вопроса и переговоры на эту тему будут сопряжены с большим международным давлением на Сербию, переговоры станут возможны только после отмены Приштиной торговых санкций.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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