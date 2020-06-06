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Суббота, 6 июня 2020, 14:36 мск

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Приштина отменила жесткие ограничения на товары из Сербии

Фото: CRI Srski

Сепаратистское «правительство» самопровозглашенной республики Косово отменило жесткие условия для товаров из Сербии, согласно которым предприятия должны были получать в Приштине документы, в которых фигурировала бы «Республика Косово», передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Комментируя это решение, президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что сербские компании смогут наладить деловые отношения с албанскими, что послужит на пользу обоим народам.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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