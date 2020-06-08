Сергей Лавров готовится к визиту в Белград

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 июня намерен посетить Белград с двухдневным визитом. Сербские СМИ сообщают, что темами встречи глав российской и сербской дипломатии станут ключевые аспекты отношений двух стран: политическое, экономическое и военное сотрудничество, а также косовская проблема. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Россия гарантировала свою поддержку в решении этого вопроса.

По его словам, речь идёт о стратегическом сотрудничестве двух народов. «Россия и президент Путин показали, как им важна Сербия во время пандемии. Сербским братьям, как говорит президент Путин, мы послали оборудование и специалистов. Россия, вопреки сложным обстоятельствам, нашла возможность показать, как ей дорога Сербия, – сказал Дачич.

Он также обратил внимание, что Россия всегда демонстрирует свою поддержку делами. Например, в ноябре 2015 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже заявка Косово на вступление в эту организацию была отвергнута, в том числе, и с помощью Москва. По мнению МИД РФ, Косово не может рассматриваться в качестве государства, обладающего правосубъектностью, и потому не имеет права претендовать на членство в международной организации.

Комментируя предстоящий визит Лаврова, сербский политолог Драгомир Анджелькович отметил, что во время визита главы российского МИД и предстоящей встречи президентов Сербии и России в Москве будет идти речь о том, как Сербии противостоять давлению Запада в урегулировании отношений Белграда и Приштины.

«Чем сильнее будет давление запада на Сербию, тем больше поддержит нас Россия. Все российские государственные лица неоднократно выражали готовность поддержать то решение Сербии, которое она сочтёт наиболее отвечающим своим национальным интересам», – напомнил сербский эксперт.

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