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Вторник, 9 июня 2020, 17:53 мск

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Президент Сербии ждет Сергея Лаврова с важным посланием из Москвы

Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибудет на следующей неделе с дружеским посланием поддержки из Москвы по косовскому вопросу. По его словам, Белград готов к диалогу с Приштиной, однако ультиматумы о признании обсуждать не намерен.

Вучич подтвердил, что встреча с Лавровым состоится 18 июня. «Мы обменяемся мнениями. Уверен, что Сергей Лавров прибывает с дружескими намерениями и посланием поддержки», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

При этом президент Сербии выразил надежду, что компромисс в косовском вопросе в конце концов будет найден, хотя таких предложений пока не поступало. «Сербия достаточно сильна, чтобы ответить «нет», в случае, если предложенное нам не будет соответствовать нашим национальным интересам», – заверил Вучич.

Он также подчеркнул, что Белград готов к диалогу, однако не намерен обсуждать ультиматумы Приштины о признании, «подпитываемом их желаниями, связанными с «территориальными аппетитами», отметив, что Россия всегда поддерживает Белград в этой проблеме.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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