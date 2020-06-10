Приштинские СМИ обвинили косовского министра из «Сербского списка» в нарушении «государственного протокола»

Заместитель главы косовского «правительства», «министр» по делам администрации и местного самоуправления Горан Ракич убрал флаг непризнанной республики из своего кабинета. Об этом стало известно после его встреч с послом США в Косово Филиппом Коснетом и представителем ЕС в Косово Наталией Апостоловой, передает «Балканист.ру».

Приштинские СМИ обвинили Ракича в нарушении «государственного протокола», обратив внимание, что партия «Сербский список», председателем которой является Ракич, не признает самопровозглашенную республику и называет ее «Косово и Метохия» – так, как это указано в сербской Конституции.

Ранее Ракич заявлят, что «Сербский список» «намерен продолжать борьбу за интересы и права сербов на территории Косово и Метохии безотносительно того, какие позиции в новом правительстве будут занимать его члены».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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