Президент Сербии подтвердил встречу с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным 23 июня, накануне парада Победы в Москве. «Через два дня после выборов, 23 июня, у нас пройдёт двусторонняя встреча с Путиным», – сказал он, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, на следующий день сербский и российский президенты увидят парад Победы на Красной площади. По словам Вучича, 75 сербских гвардейцев, которые примут в нем участиенаряду с российскими военными, сейчас находятся в Москве и готовятся достойно представить Сербию на торжествах.

Сербский лидер также отметил, что Белград уже начал подготовку к запланированному на октябрь визиту российского президента. Ожидается, что Путин в ходе поездки оценит завершение отделочных работ в храме Святого Саввы, который стал символом духовного единства и исторических связей сербского и русского народа. «Мы ускорили работы по росписи храма Святого Саввы, и уже известно, что во время этого визита также состоится передача нам страницы Мирославова Евангелия, которая сейчас находится в России», – сообщил президент Сербии.

Мирославово Евангелие, самая древняя уцелевшая рукопись на старославянской кириллице, хранится в Народном музее Сербии. Это национальное и культурное достояние Сербии, включённое в реестр «Память мира» ЮНЕСКО. 166-я единственная недостающая страница хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Её привезёт в октябре президент Путин, когда приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда от фашистских оккупантов, в честь которого запланирован военный парад. «Это будет невиданное зрелище, у нас не происходило ничего подобного за все 75 лет со времени освобождения столицы. На параде будет продемонстрировано все, что летает и стреляет, вся военная мощь и сила Сербии», – анонсировал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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