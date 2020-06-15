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Понедельник, 15 июня 2020, 14:28 мск

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Китайский робот Эмма предсказала будущее Сербии

Фото: Tanjug

Сегодня президент Сербии Александр Вучич посетил недавно созданный Центр роботостроения и искусственного интеллекта при Белградском университете, где оценил потенциал сербской науки в сфере цифровых технологий и пообщался с китайским роботом Эммой.

На вопрос лидера страны, почему ты приехала в Сербию, робот ответила, что любит эту страну. «Я люблю Сербию, эта страна красивых людей и природы. Уверена, что Сербия станет одной из ведущих стран в мире», – сказала Эмма.

В центре роботостроения Вучичу представили различные современные технологии, которые призваны сделать учёбу студентов и школьников более эффективной: интерактивные доски, связанные с планшетами учеников, виртуальные лаборатории и «умные» кабинеты.

Комментируя увиденное, президент Сербии заявил, что цифровые технологии и робототехника – «это путь в будущее». «Все, что мы сегодня видели, раньше нам казалось фантастическим, мы думали, что никогда ничего подобного в Сербии быть не может», – сказал он.

Развивать инновации в области образования Сербии помогает Китай. Глава диппредставительства Китайской Народной Республики Чен Бо заявила, что общие образовательные проекты двух стран обладают огромным потенциалом. Сам центр роботостроения и искусственного интеллекта при университете Белграда был создан совместными усилиями министерства образования Сербии и китайской компании «NetDragon Websoft Holdings Limited». Его торжественное открытие состоится в первой половине июля.

Белград, Катарина Лане

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