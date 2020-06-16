Белград «продавил» Приштину: сепаратисты обещали США не пробиваться в международные организации

Специальный представитель США по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл получил обещание косовских властей прекратить процесс вхождения в международные организации, а от Белграда – подтверждение о приостановке кампании по отзыву признаний суверенитета самопровозглашенной республики.

«Отличные новости! Это было необходимо для встречи в Вашингтоне в Белом Доме 27 июня. Если какая-то из сторон останется недовольной результатом переговоров, они смогут вернуться к статус-кво. Как мы неоднократно говорили, мы должны добиться прогресса в области экономики. На этом и сосредоточимся. Я с нетерпением жду этого диалога!» – сообщил Гренелл.

В Сербии подтвердили, что готовы к переговорам, однако на обещания косовских властей смотрят скептически и готовы в случае нового нарушения обязательств снова начать дипломатическую блокаду. «Мы албанцам из Приштины не доверяем, так как все это время они лгали и предпринимали односторонние действия. Они уже семь лет после подписания Брюссельского соглашения отказываются формировать Содружество сербских общин», – заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, после заявления Гренелла, если оно соответствует истине, Приштина должна отозвать свои ранее отправленные запросы на членство в международных организациях. «На днях они запросили присоединение к кинематографическому фонду «Еurimage», организации под покровительством Совета Европы (что означает, в случае одобрения, интеграцию на рынок европейского кинопроката и финансирование косовской кинопродукции европейскими кредитами, – прим.ред.). Мы посмотрим, настроены ли они серьёзно или это очередной трюк», – отметил Дачич.

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