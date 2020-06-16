Эмир Кустурица приедет в Москву на парад Победы

Знаменитый сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица принял приглашение министра обороны России Сергея Шойгу приехать в Москву на парад Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади.

Приглашение на русском языке Кустурица получил вечером 15 июня. Режиссер подтвердил свое участие в торжествах в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«Дорогой друг! В этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащим пройдут и наши сербские братья. Эмир, приглашаю тебя в качестве почётного гостя принять участие в этом знаменательном», – говорится в приглашении министра обороны РФ.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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