В Сербии могут открыться канцелярии для укрепления сотрудничества с Россией

В каждом городе Сербии должны быть открыты канцелярии по вопросам сотрудничества с Россией. Такое предложение выдвинул лидер партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович, передает «Балканист.ру».

По его словам, целью и задачей таких канцелярий должно быть укрепление не только экономических связей между странами, но более масштабного взаимодействия. «Сербия должна обеспечить отечественным предпринимателям максимальный экспорт на российский рынок, а это возможно сделать, объединив сербских производителей на местном уровне и скоординировав их действия с помощью канцелярий по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией», – считает Стаматович.

Политик считает, что через такие государственные органы сербские предприниматели могли бы получать аналитические материалы о потребностях российского рынка, налаживать связи с российскими потенциальными партнерами и госучреждениями, канцелярии стали бы посредниками при выходе на российский рынок компаний из Евросоюза. Лидер «Здоровой Сербии» подчеркнул, что такая канцелярия с 2015 года действует в Златиборском округе, и ее опыт оценивается как успешный.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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