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Вторник, 16 июня 2020, 17:04 мск

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Президент Сербии готов к жестким переговорам в Вашингтоне

Фото: в92.net

Признание суверенитета Косово не будет обсуждаться в Вашингтоне, Белград не позволит даже рассуждать на эту тему. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, комментируя предстоящую 27 июня в Белом доме встречу, посвященную косовской проблеме.

«Мы посмотрим, будут ли албанцы выполнять то, что обещали Гренеллу, а именно прекратят ли свои попытки войти в международные организации. [«Президент» самопровозглашенной республики Косово] Хашим Тачи этого не хотел. Я четыре года предлагал диалог, а тут он в один момент согласился. Посмотрим», – скептически отметил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

На обвинения оппозиции, что президент Сербии якобы едет в Вашингтон «сдавать» Косово, Вучич дал понять, что жестко будет отстаивать интересы страны. «Мы будем разговаривать. От разговоров мы никогда не уклонялись. Но мы будем жёстко отстаивать свои интересы, потому что любим Сербию. Нам нужно доверие, чтобы делать свою работу. Я насмотрелся на разных «героев», которые только по телевизору выступать горазды, а на переговоры пусть идет Вучич. Сохранить свою страну в этих условиях – все равно что играть в шахматы, тут нужно включить ум. Поэтому прекратите спекулировать на этой теме и дайте нам делать свою работу», – подчеркнул Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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