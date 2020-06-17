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Среда, 17 июня 2020, 11:49 мск

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Лидер косовских сепаратистов дезинфицировал свой кабинет после встречи с европосланником

Фото: официальный аккаунт Хашима Тачи в соцсетях

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, несмотря на свой категорический отказ встречаться с представителем Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, все-таки принял его в своём кабинете. Как сообщил Тачи по окончании беседы, «разговор был открытым».

Примечательно, что сразу после переговоров в резиденцию «главы» Косово была вызвана бригада дезинфекторов, которая в течение нескольких минут обеззараживала помещение. «Президент предпринимает интенсивные меры по защите от COVID-19. Дезинфекции производит доктор Буба», – сообщил в соцсети председатель сообщества ветеринаров Косово Дардан Пожега.

Как отмечают сербские СМИ, ничего подобного не происходило после встреч Хашима Тачи с другими представителями международного политического сообщества.

Ранее Лайчак неоднократно критиковал действия косовских властей за экономическую блокаду сербских товаров, а также до недавнего времени занимал пост министра иностранных дел Словакии, которая не признает суверенитет Косово и тем самым поддерживает территориальную целостность Сербии.

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