Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белград с двухдневным визитом. Поездка главы российского МИДа стала первой после завершения ограничений в связи с угрозой коронавируса.

Как передает «Балканист.ру», на аэродроме Лаврова встретил его коллега Ивица Дачич, а также посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Программа двухдневного визита главы российской дипломатии в столицу Сербии обширна. Он намерен увидеться с лидером страны Александром Вучичем, встреча пройдёт во дворце президента на Андричевом венце.

Кроме того, Лавров проведет переговоры с шефом сербской дипломатии на темы внешней политики, в том числе и по косовскому вопросу, который станет ключевым моментом визита. Глава МИД России также посетит Патриарха Сербского Иринея и подпишет межправительственной соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

По итогам визита запланирована пресс-конференция.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.20

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