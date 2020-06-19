Массовая драка футбольных фанатов из Хорватии и Сербии: как минимум, шестеро ранены

Недалеко от города Вуковара в Хорватии по меньшей мере шесть человек получили ранения в драке между фанатами футбольного клуба «Динамо» из Загреба и белградского «Партизана». 16 участников беспорядков были арестованы местной полицией.

Как сообщила сегодня Вуковарско-Сремская полиция, пострадавшим оказали помощь в Национальном мемориальном госпитале Вуковара. «Около двадцати фанатов двух клубов столкнулись, и полиция очень быстро и энергично отреагировала и арестовала 16 человек, против которых будет начато расследование. Нам известны личности нескольких фанатов, которые скрылись с места происшествия, проводятся розыскные действия для их задержания», – говорится в сообщении полиции.

В четверг ночью на окраине Вуковара между «Бед Блю Бойз», как называют себя фанаты загребского «Динамо», и болельщиками белградского «Партизана» «Гробарями» произошла драка возле ресторана на улице Венок Князя Бранимира.

Вуковарско-Сремская полиция заявила, что в последнее время ведет патрулирование района Вуковара и Борово, находящегося на границе с Сербией, с целью предотвратить возможные столкновение враждующих между собой болельщиков.

Обострение конфликта возникло после недавней выходки фанатов хорватского «Динамо», которые неделю назад ходили по улицам Загреба с провокационным транспорантом с оскорбительным антисербским лозунгом. Такую же надпись, со знаком хорватских фашистов-усташей в слове decU (детей), они оставили на одной из стен города, после чего праздновали это зажженными файерами.

Белград, Катарина Лане

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