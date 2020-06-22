«Такое переживаю впервые»: результаты выборов в сербский парламент оказались беспрецедентными

В Сербии состоялись первые в посткоронавирусной Европе парламентские выборы, на которых безоговорочную победу одержала правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) во главе с президентом страны Александром Вучичем.

Согласно данным Республиканской избирательной комиссии, избирательный список «Александар Вучич – за наших детей» набирает 63,35%, коалиция Сербской партии социалистов (СПС) – 10,67%. Далее следуют «Победа для Сербии» (4,1%) и «Движение обновления Королевства Сербия» (2,9%).

Стоит отметить, что в парламент не попали многие тяжеловесы сербской политики, в том числе Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, Лига социал-демократов Воеводины Ненада Чанака и Либерально-демократической партия Чедомира Йовановича.

Оценивая итоги голосования, президент Вучич заявил, что выборы показали беспрецедентный уровень доверия действующей власти. «В данный момент у нас 63,4%, когда поступят данные из Косова и Метохии и из-за рубежа, у нас будет 65%, плюс около 3% недействительных бюллетеней, из которых нам поступит две трети голосов. Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 млн голосов из 3,3 млн от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали. Победили в Берлине, Нью-Йорке, в Москве мы набрали 57%, а в Сочи – 95%!» – заявил Вучич.

По его словам, Сербия намерена ускорить «европейский путь». «Мы должны будем пойти на дополнительные реформы и не постыдиться сказать, если где-то допустили ошибки или произошли проблемы. Но это не значит, что мы должны будем подлизываться или льстить тем, у кого к нам есть претензии», – цитирует его слова РИА «Новости». При этом сербский лидер добавил, что нужно и сохранять «друзей».

Директор канцелярии по Косово и Метохии и заместителя Вучича в Сербской прогрессивной партии Марко Джурич со своей стороны подчеркнул, что отношения с Россией являются одним из основных направлений политики СПП. «Дружба с Россией для нас является неизменным историческим фактом, который не подлежит изменениям. Это стратегическое определение, которое основывается на многовековых культурных, цивилизационных и других связях сербского и российского народов», – сказал он.

Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей на своей странице в Twitter, комментируя итоги выборов, заявил, что будет работать с новым парламентом Сербии в том числе по вопросу вступления в Евросоюз.

«Важный день для Сербии с парламентскими и местными выборами. С нетерпением жду совместной работы с новым правительством по реформам, связанным с ЕС. Мы обязуемся помочь Сербии быстро продвинуться вперед к вступлению в ЕС и поддержать экономическое восстановление после кризиса с COVID-19», – отметил он.

Явка на прошедших выборах составила 50,1%. За 250 мест в однопалатном парламенте боролась 21 партия. Согласно предварительным оценкам, СПП может рассчитывать на 180-190 депутатских мандатов, Сербская партия социалистов может получить около 30 мест, партия «Победа для Сербии» – 8-10 мандатов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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